Erneuerbare Energien bleiben en vogue. Aktien von Anbietern grüner Energien sind auch an der Börse derzeit sehr gefragt. Die Papiere des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis haben sich etwa seit dem Corona-Tief weit mehr als verdoppelt. Am Mittwoch hat der Konzern nun Zahlen präsentiert. Diese fallen gut aus, doch die Aktie verliert vorbörslich leicht an Boden.Im ersten Halbjahr hat Encavis einen Umsatz von 154,8 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 119,6 Millionen Euro erzielt. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...