25. August 2020 - Vancouver, British-Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (FSE-2FO) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Finanzberichte sowie die Management's Discussion and Analysis für das dritte Finanzquartal ("Q3 2020"), das am 30. Juni 2020 endete, bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.fioregold.com verfügbar sind.Höhepunkte des Finanzjahres Q3 2020(alle Angaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)Betriebliche & finanzielle- Q3 Goldproduktion von 12.764 Unzen, das zweite Quartal in Folge mit Rekord-Goldproduktion- Goldverkäufe von 12.761 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von $1.720 pro Unze- Quartalseinnahmen von 22,0 Millionen US-Dollar bei einem Bergwerksbetriebseinkommen von 8,3 Millionen US-Dollar- Generierte Betriebscashflow1 von $11,8 Millionen auf Pan und einen konsolidierten Betriebs-Cashflow von $10,5 Millionen, beides Rekorde für Fiore Gold- Bereinigter Nettogewinn1 von 5,7 Millionen US-Dollar und bereinigter Nettogewinn pro Aktie1 von 0,06 US-Dollar pro Aktie, Nettogewinn von 5,1 Millionen US-Dollar- Schlusskassenbestand von 17,3 Millionen US-Dollar, ein signifikanter Anstieg um 8,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu unserem letzten gemeldeten Kassenbestand zum 31. März 2020- Gestärkte Bilanz mit einem Nettoumlaufvermögen von 34,1 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2020- Abgebaute Erzproduktion im 3. Quartal von 14.877 Tonnen pro Tag mit einem Abraumverhältnis von 1,3:1,0 und einem Gehalt von 0,016 Unzen/Tonne- Q3 Barkosten pro verkaufter Unze1 von $916, eine Verringerung um $67 pro Unze im Vergleich zum Q2 2020, was den erwarteten Nutzen eines abnehmenden Abraumstreifenverhältnisses widerspiegelt- Q3 Pan Mine AISC1 pro verkaufte Unze von $1.085 und Fiore konsolidierte AISC1 von $1.203. Die Reduzierung der Barkosten wurde durch eine Erhöhung der kapitalisierten Explorationsbohrungen bei Pan ausgeglichen, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern.- 72.555 Arbeitsstunden im 3. Quartal ohne meldepflichtige Zwischenfälle und ohne Verletzungen mit Ausfallzeiten- Der Bergbau wurde in Nevada zu einem wesentlichen Geschäftsbereich erklärt, und die Pan Mine arbeitet weiterhin mit strengen Protokollen, die auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ausgerichtet sind. Bis heute wurden keine Fälle von COVID-19 bei unseren Mitarbeitern oder Auftragnehmern gemeldet.Organisches Wachstum- Die am 9. April veröffentlichten Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Gold Rock ("PEA") zeigten eine positive Wirtschaftlichkeit für das Projekt mit Möglichkeiten zur weiteren Wertsteigerung- Im Anschluss an das Quartalsende gab das Unternehmen den Beginn eines Programms zur Ressourcenerweiterung, metallurgischen und geotechnischen Bohrungen sowie Verdichtungsbohrungen zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie bekannt, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen werden soll.- Abschluss Pan-Explorationsbohrprogramm mit 21.741 Metern (71.330 Fuß) mit einer Ressourcenaktualisierung und einem neuen Lebenszyklus des Minenplans ab, der im September 2020 veröffentlicht werden soll- Am 19. Mai 2020 gab Fiore Gold eine gemessene und angezeigte Ressource von 2,0 Millionen Unzen auf seinem Projekt Golden Eagle im Bundesstaat Washington, USA, bekannt.Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: "Die Pan-Mine etabliert sich weiterhin als der Cash-Motor zur Unterstützung unserer aggressiven Wachstumsziele. Unabhängig davon erwirtschaftete Pan im Quartal einen operativen Cashflow von 11,8 Millionen US-Dollar und Fiore einen operativen Cashflow von 10,5 Millionen US-Dollar. Wir sind vollständig finanziert, um das Bohr- und Erschließungsprogramm abzuschließen, das auf eine Machbarkeitsstudie für Gold Rock in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abzielt. Im Anschluss an das Quartalsende schlossen wir ein umfangreiches Pan-Bohrprogramm ab, das eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung und den damit verbundenen Plan für die Lebensdauer der Mine im zweiten Halbjahr 2020 unterstützen wird. Mit sechs Bohrgeräten, die derzeit auf Gold Rock bohren, bleiben wir unserem Ziel, Pan und Gold Rock gemeinsam zu betreiben und ein organisches Wachstum bis zu einer jährlichen Goldproduktion von mehr als 100.000 Unzen in Nevada zu erzielen, voll und ganz verpflichtet. Unabhängig davon gaben wir eine gemessene und angezeigte Ressource von 2,0 Millionen Unzen auf unserem Projekt Golden Eagle im Bundesstaat Washington bekannt. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Projekt weiterhin als wertvoller dritter Vermögenswert in unserem Portfolio herausstellen wird".Wir sind uns weiterhin des inhärenten Risikos bewusst, das von COVID-19 ausgeht. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle, und wir haben eine Reihe von Betriebsprotokollen eingeführt, um das Risiko für sie bestmöglich zu mindern. Wir können uns glücklich schätzen, dass uns keine Fälle vor Ort gemeldet wurden und wir weiterhin tätig sind.BetriebsergebnisseDrei Monate Ende30. JuniBetriebsergebnisse20202019Erz abgebaut(t)1,353,7991,284,413Abgebauter Abfall(t)1,795,3852,198,602Insgesamt abgebaut(t)3,149,1843,483,015Gold Unzen abgebaut(oz)21,62217,471Erzgehalt abgebaut(oz/t)0.0160.014BandverhältnisAbfall/Erz1.31.7Produzierte Goldunzen(oz)12,76411,685Verkaufte Goldunzen (zahlbar)(oz)12,76111,504Durchschnittlicher realisierter Preis1$/oz1,7201,318Gesamte Barkosten pro Unze1$/oz916928Umsatzkosten pro Unze1$/oz1,0701,050Pan Mine AISC pro Unze1$/oz1,085985Fiore Konsolidierte AISC pro Unze1$/oz1,2031,120Die geförderten Erztonnen liegen zum Teil aufgrund einer positiven Erzversöhnung über dem Vorjahr, was zu einem Abbau von 14.877 Tonnen pro Tag führte. Bei einem Goldgehalt von 0,016 Unzen/t bauten wir im Quartal 21.622 Unzen ab, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Goldproduktion von 12.764 Unzen stellt das zweite Quartal in Folge eine Rekordgoldproduktion dar, da Pan weiterhin sicher und effizient arbeitet.Die Barkosten pro verkaufte Unze betrugen im 3. Quartal 2020 916 US-Dollar pro Unze, ein Rückgang um 67 US-Dollar pro Unze im Vergleich zum 2. Quartal 2020 wo diese bei 983 US-Dollar pro Unze lagen und um 12 US-Dollar im Vergleich zum 3. Quartal 2019 wo 928 US-Dollar pro Unze Kosten entstanden. Der Rückgang ist auf das niedrigere Abraumverhältnis wie geplant und die verbesserte Effizienz des Bergbaus zurückzuführen. Im 3. Quartal 2020 betrugen die AISC1 auf der Pan Mine pro verkaufter Unze $1.085 und die konsolidierten AISC1 von Fiore pro verkaufter Unze $1.203. Während des Quartals fielen nachhaltige Investitionsausgaben in Höhe von etwa $ 1,4 Millionen an, die sich in erster Linie auf das Erschließungsbohrprogramm bei der Pan Mine bezogen, verglichen mit $ 0,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die nachhaltigen Investitionsausgaben in Höhe von 1,4 Millionen USD im laufenden Quartal machten 111 USD der Pan Mine AISC1 im Wert von 1.085 USD aus.1 Hierbei handelt es sich um eine nicht IFRS-konforme finanzielle Maßnahme. Eine Beschreibung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen finden Sie unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung, und eine Überleitung zu den Betriebskosten aus dem Zwischenabschluss des Unternehmens finden Sie in der Management's Discussion and Analysis vom 30. Juni 2020 unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen".Wichtige EntwicklungenPan MineDer Panbetrieb läuft sehr gut und somit konzentrieren wir uns weiterhin auf Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen und Reserven und zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Die ersten Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms zur Erweiterung der Ressourcen wurden am 10. Dezember 2019 bekannt gegeben. Am 12. Mai 2020 veröffentlichten wir die Bohrergebnisse für weitere vierundsechzig Bohrlöcher, die an mehreren Standorten rund um die Hauptgruben North Pan sowie die kleineren Satellitengruben Syncline und Black Stallion gebohrt wurden. Im Anschluss an das Quartalsende, am 12. August 2020, berichtete Fiore über die letzten sechsundsiebzig Bohrlöcher des Gesamtprogramms. Die Bohrlöcher zielten darauf ab, die bestehenden Oxidressourcen und Reserven sowohl in der Tiefe als auch seitlich über die aktuellen Reservengrenzen hinaus zu erweitern. Insgesamt wurden im Rahmen des Pan-Ressourcenerweiterungsprogramms 2019-2020 183 Bohrlöcher auf insgesamt 21.741 Metern (71.330 Fuß) gebohrt, und alle bis auf die letzten paar dieser Bohrlöcher werden in die bevorstehende Ressourcen- und Reservenschätzung einfließen.Ein erstes Achtlochprogramm (PR20-072 bis -079) auf dem Ziel Mustang, das sich etwa 1.500 m nordwestlich der Grube Pan North befindet, stieß auf eine Goldmineralisierung innerhalb einer Struktur mit niedrigem Winkel am Kontakt zwischen dem Pilotschiefer und dem darunter liegenden Devils Gate-Kalkstein. Fünf der acht Bohrlöcher stießen auf eine bedeutende Goldmineralisierung, wobei die besten Abschnitte in PR20-073 mit 13,7 m mit 0,48 g/t Gold und PR20-074 mit 10,7 m mit 0,62 g/t Gold erzielt wurden. Die Zone Mustang wird in der nächsten Bohrphase als Ziel für Folgebohrungen festgelegt, um eine abbaubare Reserve zu definieren.Gold RockAm 9. April 2020 gaben wir die Ergebnisse einer PEA bekannt, die für das staatlich genehmigte Goldprojekt Gold Rock etwa 8 Meilen südöstlich der Pan Mine abgeschlossen wurde. Diese PEA stellt die allererste wirtschaftliche und technische Analyse des Bergbaus bei Gold Rock dar und zeigt, dass das Projekt bei einer bescheidenen Kapitalinvestition solide Erträge liefern kann. Die PEA liefert eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine Basisfallbewertung für die Erschließung des Projekts als Satelliten-Tagebaubetrieb, der eine bedeutende Infrastruktur und Verwaltung mit der angrenzenden Pan Mine teilen wird. Die PEA identifiziert auch eine beträchtliche Anzahl von Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts, da Gold Rock durch Bohrungen zur Erhöhung der Mineralressource, weitere metallurgische Tests zur Verbesserung der Ausbeute und geotechnische Bohrungen zur Verringerung des Abraumverhältnisses in die Machbarkeitsphase vorstößt. Am 13. Mai 2020 reichte Fiore den entsprechenden technischen Bericht ein.Im Anschluss an das Quartalsende gab das Unternehmen den Beginn eines Programms zur Ressourcenerweiterung, metallurgischen und geotechnischen Bohrungen sowie Vernichtungsbohrungen zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie bekannt, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen werden soll.Finanzergebnisse Q3 2020Drei Monate per Ende 30. JuniFinanzergebnisse Betriebe20202019Ausgewählte Punkte - auf konsolidierter Basis$000's$000'sEinnahmen21,95915,163Betriebseinkommen der Mine8,3043,082Einnahmen aus Betrieb6,508974Betrieblicher Cash Flow10,4572,444Unrealisierte Verluste aus Derivaten, netto(580)(823)Reingewinn / (Verlust)5,136(463)Bereinigter Reingewinn15,712355Finanzielle Lage am:30. Juni,202030. September,2019Ausgewählte Punkte - auf konsolidierter Basis$000's$000'sBarmittel17,2727,280Lagerbestände24,79020,886Total Umlaufvermögen42,76529,610Mineralische Grundstücke, Anlagen und Ausrüstung, netto17,07318,764Gesamtvermögen68,08056,156Total kurzfristige Verbindlichkeiten(8,682)(6,558)Langfristige Verbindlichkeiten(11,253)(10,279)Betriebskapital-Überschuss34,08323,052Im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigte Fiore Verbesserungen bei allen oben erwähnten Rentabilitäts- und Cashflow-Maßnahmen. Dies war auf die Rekordgoldproduktion, den Vorteil höherer realisierter Goldpreise und etwas niedrigere Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold zurückzuführen.Unsere Liquiditäts- und Finanzposition wurde mit einem höheren Barguthaben von 17,3 Millionen USD und einem Betriebskapital von 34,1 Millionen USD gestärkt. Weitere Informationen finden Sie in den MD&A- und Finanzberichten des Unternehmens. Die Verbesserung der Finanzkraft versetzt Fiore in eine gute Position, um unsere Wachstumsvermögenswerte weiter voranzubringen und potenzielle Risiken, die durch COVID-19 entstehen, zu mindern.1 Hierbei handelt es sich um eine nicht IFRS-konforme finanzielle Maßnahme. Eine Beschreibung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen finden Sie unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung, und eine Überleitung zu den Betriebskosten aus dem Zwischenabschluss des Unternehmens finden Sie in der Management's Discussion and Analysis vom 30. Juni 2020 unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen".WebinarFiore Gold wird am Mittwoch, den 26. August um 14.00 Uhr EST ein Webinar mit Red Cloud Securities veranstalten. Bitte registrieren Sie sich unter https://www.redcloudfs.com/rcwebinar-f-2/ . Das Webinar kann unter www.fioregold.com abgespielt werden.UnternehmensstrategieUnsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:- die Goldproduktion in der Pan Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;- die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben; und- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen.Qualifizierte PersonDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Pan-Mine von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), Chief Operating Officer von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die Projekte Gold Rock und Golden Eagle wurden von Paul Noland (AIPG CPG-11293), VP Exploration von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.Im Namen von FIORE GOLD LTD."Tim Warman"CEOKontakt:info@fioregold.com1 (416) 639-1426 Ext. 1www.fioregold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Nicht-IFRS-Finanzielle MaßnahmenDas Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Maßnahmen in dieses Dokument aufgenommen, die im Folgenden erörtert werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den herkömmlichen, in Übereinstimmung mit IFRS erstellten Kennzahlen, Investoren eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Non-IFRS-Kennzahlen sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die unter IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar."Bereinigter Nettogewinn" und "Bereinigter Nettogewinn pro Aktie" sind nicht IFRS-konforme finanzielle Leistungskennzahlen. Der bereinigte Nettogewinn schließt Folgendes vom Nettogewinn aus: bestimmte Wertminderungsbelastungen (Rückbuchungen) im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten, Goodwill, Sachanlagen und Investitionen; Gewinne (Verluste) und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen oder Veräußerungen; Gewinne (Verluste) aus der Währungsumrechnung; bedeutende Steueranpassungen, die nicht mit dem Gewinn der laufenden Periode zusammenhängen; nicht realisierte Gewinne (Verluste) auf nicht abgesicherten derivativen Instrumenten; sowie den Steuereffekt und nicht beherrschende Anteile dieser Posten. Das Unternehmen verwendet dieses Maß intern zur Bewertung unserer zugrunde liegenden Betriebsleistung für die dargestellten Berichtszeiträume und zur Unterstützung bei der Planung und Prognose zukünftiger Betriebsergebnisse. Wir glauben, dass der bereinigte Nettogewinn ein nützliches Maß unserer Leistung ist, da diese bereinigten Posten nicht die zugrundeliegende Betriebsleistung unseres Unternehmens widerspiegeln und nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Betriebsergebnisse sind.Wir haben für die Pan Mine und Fiore als konsolidierte Gruppe "all-in sustaining costs"-Maßnahmen verabschiedet, die mit den vom World Gold Council ("WGC") am 27. Juni 2013 herausgegebenen Richtlinien übereinstimmen. Wir sind der Ansicht, dass die Verwendung von "all-in sustaining costs" für Analysten, Investoren und andere Interessengruppen hilfreich ist, um unsere Betriebsleistung, unsere Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus dem laufenden Betrieb und unseren Gesamtwert zu beurteilen. Diese Maßnahmen sind für Regierungen und lokale Gemeinden hilfreich, um die Wirtschaftlichkeit des Goldbergbaus zu verstehen. Die Kennzahl "all-in sustaining costs" ist eine Erweiterung der bestehenden "cash cost"-Kennzahlen und bezieht die Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Produktion mit ein. Die WGC-Definition der "all-in sustaining costs" zielt darauf ab, die Definition der gesamten "cash costs" zu erweitern, indem Rekultivierungs- und Sanierungskosten, Explorations- und Studienkosten, aktivierte Stripping-Kosten, allgemeine und administrative Unternehmenskosten und nachhaltige Investitionsausgaben hinzugefügt werden, um die Gesamtkosten der Goldproduktion aus dem laufenden Betrieb darzustellen. Die nachhaltigen Gesamtkosten schließen Einkommenssteuer, Zinskosten, Abschreibungen, nicht nachhaltige Kapitalausgaben, nicht nachhaltige Explorationsausgaben und andere zur Normalisierung der Gewinne erforderliche Posten aus. Daher sind diese Kennzahlen kein Indikator für unsere Barausgaben oder die Gesamtrentabilität."Gesamte Barkosten pro verkaufte Unze" ist ein üblicher finanzieller Leistungsmaßstab in der Goldminenindustrie, hat aber unter IFRS keine Standardbedeutung. Das Unternehmen gibt die Gesamtbarmittelkosten auf Verkaufsbasis an. Wir glauben, dass zusätzlich zu den herkömmlichen, gemäß IFRS erstellten Messgrößen bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cash-Flow zu bewerten. Dementsprechend ist sie als zusätzliche Information gedacht und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Kennzahl gilt zusammen mit dem Umsatz als Schlüsselindikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, einen Betriebsgewinn und Cashflow aus seinem Bergbaubetrieb zu generieren. Bei "Umsatzkosten pro verkaufte Unze" werden Abschreibungen und Erschöpfung sowie der Produktion zugeordnete aktienbasierte Vergütungen zu den Cash-Kostenzahlen addiert.Die Zahlen zu den Gesamtbarmittelkosten werden nach einem Standard berechnet, der vom The Gold Institute entwickelt wurde, einer weltweiten Vereinigung von Lieferanten von Gold und Goldprodukten, der führende nordamerikanische Goldproduzenten angehörten. Das Goldinstitut stellte seine Tätigkeit im Jahr 2002 ein, aber der Standard gilt als anerkannter Standard für die Berichterstattung über die Barmittelkosten der Produktion in Nordamerika. Die Annahme des Standards ist freiwillig, und die vorgestellten Kostenkennzahlen sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich betitelten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar."Gesamte Cash-Kosten pro Unze", "Kosten des Umsatzes pro Unze", "All-in sustaining costs per ounce", "Pan operating income" und "Pan operating cash flow" dienen lediglich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und haben keine standardisierte Definition nach IFRS und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Messgrössen sind nicht notwendigerweise indikativ für den Betriebsgewinn oder den Geldfluss aus der Geschäftstätigkeit, wie sie unter IFRS bestimmt werden. Andere Unternehmen können die Kennzahl anders berechnen.Der "durchschnittliche realisierte Preis" ist eine finanzielle Messgröße, die unter IFRS keine Standardbedeutung hat. Das Management verwendet dieses Maß, um den in jeder Berichtsperiode realisierten Preis für Goldverkäufe besser zu verstehen. Der durchschnittliche realisierte Preis schließt gegebenenfalls nicht realisierte Gewinne und Verluste aus nicht abgesicherten Derivatkontrakten von den Einnahmen aus. Der durchschnittliche realisierte Preis soll lediglich zusätzliche Informationen liefern und hat keine standardisierte Definition unter IFRS; er sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen, die gemäß IFRS erstellt wurden, betrachtet werden. Andere Unternehmen können diesen Maßstab anders berechnen.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemäß der Definition der geltenden Wertpapiergesetze), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Aktivitäten in der Pan Mine, erwartete Produktion, erwartete Kosten, erwartete Abbauraten, Strip Ratios, sämtliche Kosten, sämtliche Produktions- und Kostenprognosen für 2020, Schätzungen von Mineralressourcen und -reserven, Erwartungen, dass das Unternehmen durch Bohrungen zusätzliche Ressourcen und Reserven hinzufügen wird, Zeitplan für die Aktualisierung eines Ressourcen- und Minenplanes für die Pan Mine, Wirksamkeit von Protokollen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, alle zukünftigen geplanten Erschließungen und Schätzungen, die in der PEA Gold Rock, dem Bohr- und Erschließungsplan für Gold Rock beschrieben sind, Betriebe und Produktion, die in der Gold Rock-PEA beschrieben sind, Gold Rock-Bohrungen und metallurgische Tests, Finanzierung für die Gold Rock-Entwicklung, Erwartungen und Zeitplan für eine Machbarkeitsstudie für Gold Rock, Schätzungen, die in der Ressourcenschätzung Golden Eagle beschrieben sind, Pläne für das Projekt Golden Eagle, Liquidität und zukünftige finanzielle Leistung, Möglichkeit für organisches Wachstum auf eine Jahresproduktion von mehr als 100.000 Unzen in Nevada, Unternehmensaussichten, das Ziel, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, das Ziel, zusätzliche Produktionsanlagen oder Anlagen in der Nähe der Produktion zu erwerben, sowie andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "Prognosen", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "Schätzungen", "Ziele", "wird", "glaubt", "Projekte" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Abweichungen) identifiziert werden, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen sowie auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen getroffen wurden, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und sich unter anderem auf voraussichtliche geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Explorations- und/oder Erschließungspläne sowie die potenzielle zukünftige Produktion beziehen, die Fähigkeit, Genehmigungen für zukünftige Operationen, Bohraussetzungen und Explorationsbudgets sowie die zeitliche Planung der Ausgaben zu erhalten, die alle bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen vorausblickenden Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan Mine; Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich Regierungsbeschränkungen, die sich auf unseren Betrieb auswirken; Risiken, die die Pandemie für unsere Belegschaft darstellt; Auswirkungen des Virus auf die Fähigkeit, Dienstleistungen und Materialien von unseren Lieferanten und Auftragnehmern zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens; Risiken in Bezug auf den internationalen Betrieb; Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Rekultivierungsausgaben; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Fluktuationen der Preise für Metalle einschließlich Gold; Wechselkursschwankungen; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Förderraten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass Kapital- und Betriebskosten höher sein könnten als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; Verfügbarkeit von Finanzierungen; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen der Versicherungsdeckung und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bautätigkeiten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsbestimmungen für den Bergbaubetrieb, der Steuerbestimmungen und -vorschriften sowie der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den Einreichungen von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter seinem Profil auf www.sedar.com in Bezug auf die Risiken, die Fiore und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen und in die Zukunft gerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA31810L1085