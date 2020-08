Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Im frühen Handel überwand der DAX gestern die 13.200 Punkte-Marke. Lange hielt er sich jedoch nicht darüber. Am Nachmittag sorgte eine schwache Wall Street für weitere negative Impulse. So ging er DAX am Ende mit einem kleinen Minus aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.