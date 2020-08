BERLIN (dpa-AFX) - Die von CDU/CSU und SPD vereinbarte Übergangslösung zum Wahlrecht für die Bundestagswahl 2021 ist aus Sicht der Opposition völlig unzureichend. "Die Beschlüsse der GroKo beseitigen die Gefahr eines XXL-Bundestags nicht", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Seine Grünen-Kollegin Britta Haßelmann sprach von einem "Armutszeugnis".



Buschmann sagte, die CSU habe sich mit ihrem Ziel durchgesetzt, dass sich bei den Wahlkreisen nichts ändere. Die CDU bekommt zur Belohnung einen Bonus von drei unausgeglichenen Überhangmandaten. "Und der Rest dient nur der Vernebelung." Hauptverlierer sei nicht die SPD, sondern das Ansehen der Politik. "Hier wird nämlich eine wichtige Reform wieder verschleppt und vertagt."



Ähnlich fiel die Kritik von Haßelmann aus. "Für diesen Vorschlag haben Union und SPD also sieben Jahre gebraucht. Er löst das Problem nicht und unterstreicht die Handlungsunfähigkeit von Union und SPD in Sachen Wahlrecht", sagte die Grünen-Politikerin der dpa. "Diese Übergangslösung ist unambitioniert und kraftlos und wird ein Anwachsen des Bundestages nicht verhinderten."



Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich am Dienstag im Koalitionsausschuss für die Bundestagswahl 2021 nur auf kleine Korrekturen am Wahlrecht verständigt. Eine große Lösung soll es erst für die Wahl 2025 geben. Für das kommende Jahr soll es bei der Zahl von 299 Wahlkreisen bleiben. Überhangmandate einer Partei sollen teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet werden. Und beim Überschreiten der Regelgröße von 598 Sitzen sollen bis zu drei Überhangmandate nicht mehr durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Ziel ist es, ein weiteres Anwachsen des Bundestags zu verhindern./sk/DP/mis

