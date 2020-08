DJ Kramp-Karrenbauer und Scholz sehen Chance für kleineren Bundestag

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) haben die zwischen den Koalitionspartner vereinbarte Wahlrechtsreform gegen Kritik aus der Opposition verteidigt. "Es wird einen ersten Dämpfungsschritt geben. Insofern ist die Chance, dass der nächste Bundestag auf jeden Fall nicht größer wird als der jetzige, relativ groß", erklärte Kramp-Karrenbauer im ZDF-Morgenmagazin. Ab 2025 werde die Zahl der Wahlkreise dann reduziert und damit der Bundestag verkleinert. Nun sei es an der Opposition, sich "konstruktiv" zu beteiligen.

Am Dienstagabend hatten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD auf eine Reform des Wahlrechts verständigt, um ein weiteres Anwachsen des Bundestags von aktuell 709 Sitzen zu verhindern. Sie beschlossen eine Übergangslösung für die Bundestagswahl 2021, nach der Überhänge mit Listenmandaten einer Partei teilweise verrechnet werden sollen. Die föderal ausgewogene Verteilung der Bundestagsmandate solle aber gewährleistet bleiben. Ab 2025 soll die Zahl der Wahlkreise dann von aktuell 299 auf 280 reduziert werden. Auch soll eine Reformkommission die Wahlrechtsreform für 2025 ausarbeiten.

Grüne sehen in Vorschlägen "Armutszeugnis"

Die Vorschläge stießen allerdings auf Kritik bei den Grünen. Die Übergangslösung sei "ein Armutszeugnis", erklärte Britta Haßelmann, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, im Deutschlandfunk. Die Entscheidung zeige, wie kraftlos die Koalition in Sachen Wahlrecht agiere.

Man greife ins Wahlrecht ein, ohne substanziell etwas zu erreichen. Haßelmann sei sich sicher, dass die Reform am Ende wirkungslos sein werde. "Jetzt tut man so, als hätte man mit dieser sogenannten Dämpfungsmaßnahme ein Anwachsen des Bundestages verhindert. Das ist aber nicht der Fall", so Haßelmann.

Der SPD-Politiker Scholz sieht in der Vereinbarung hingegen eine "große Lösung". "Es gibt Begrenzungsmechanismen, die dafür sorgen, dass der nächste deutsche Bundestag wahrscheinlich kleiner sein wird als der jetzige", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin. Man habe mit einer gewissen deutschen Tradition gebrochen. Denn eigentlich sei die Idee, dass die Bundestagsmandate zur Hälfte aus Wahlkreise und zur Hälfte mit Abgeordneten besetzt würden, die über Parteilisten gewählt werden.

"Das wird jetzt ein bisschen zu Gunsten der Liste verändert mit dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundestag durch Überhang- und Ausgleichsmandate immer größer wird, kleiner wird", so Scholz. "Das ist, glaube ich, ein großer Erfolg, ohne dass das faire Wahlergebnis beeinträchtigt wird."

