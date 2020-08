An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Bei der Lufthansa bedeutet dies: Möglicherweise normalisiert sich bald wieder der Flugverkehr. Mehr Kunden, höhere Preise - so lautet der Wunsch der Anleger. Aktuell arbeitet die Aktie an einem möglichen Doppelboden, der sich als Sprungbrett nach oben erweisen könnte. Wie Anleger jetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...