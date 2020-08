Die Vienna Insurance Group (VIG) hält an ihrem Dividendenvorschlag für 2019 fest. Bei der - bedingt durch Covid-19 verschobenen - virtuellen Hauptversammlung am 25. September wird die Dividende für 2019 beschlossen. "Dafür bleibt der am 17. März 2020 kommunizierte Dividendenvorschlag in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie, vorbehaltlich erheblicher unvorhersehbarer gesundheitlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen, ...

