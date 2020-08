Magna erweitert sein Antriebsstranggeschäft mit einer neuen Anlage in Kechnec in der Slowakei. Dabei handelt es sich um ein Werk für Metallumformungslösungen für Antriebsstränge. Der Bau der 7675 m2 großen Anlage soll voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein. Das benachbarte Getriebewerk, das vor 15 Jahren von Getrag eröffnet worden war, hatte Magna 2016 erworben. Dort stellt der Zulieferer Getriebe für BMW her. Es sei eine aufregende Zeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...