London (ots/PRNewswire) - Die Tickmill Group beendete 2019 mit einem signifikanten Wachstum bei den Finanzkennzahlen, die wie folgt dargestellt werden:- Der Nettoumsatz belief sich auf 68,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 52,1 % im Vergleich zum Ergebnis von 2018 in Höhe von 45,1 Millionen US-Dollar entspricht.- Der Nettogewinn belief sich auf 37,7 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 91,4 % im Vergleich zu 19,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2018.- Das Handelsvolumen erreichte ein Plus von 1,485 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,6 % im Vergleich zu 2018 entspricht, während sich die Gesamtzahl der ausgeführten Handelstransaktionen auf 89,40 Millionen belief, was einem Anstieg von 7 %im Vergleich zum Vorjahr entspricht.- Das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen betrug 123,8 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 114,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018, was einem Anstieg von 8,3 % entspricht. Mukid Chowdhury, CFO der Tickmill Group, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Die Fortschritte der Tickmill Group im Jahr 2019 zeigen die kontinuierlichen Verbesserungen, die in allen Bereichen des Unternehmens erzielt wurden, von unseren Marketing- und Markeninitiativen bis hin zu einem Fokus auf erstklassigen Kundendienst und die Innovationen, die mit unserer Technologie und unseren Produkten eingeführt wurden. Trotz teilweise schwieriger Handelsbedingungen im Jahr 2019 haben diese Verbesserungen es Tickmill ermöglicht, weiterhin neue Kunden anzuziehen und seine Geschäftstätigkeit weiter auszuweiten."Herr Chowdhury fügte hinzu: "Die Investition der Gruppe, des Managements und der Tickmill-Mitarbeiter, um einen erstklassigen Service für unsere Kunden zu gewährleisten, hat dazu geführt, dass Tickmill in der Lage ist, ein kontinuierliches Umsatzwachstum zu erzielen. Wir engagieren uns weiterhin dafür, die Investitionen in die Entwicklung unserer Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen fortzusetzen und unseren Kunden den Service zu bieten, den sie erwarten, um sicherzustellen, dass Tickmill ihr bevorzugter Anbieter für ihre Handelsbedürfnisse ist. Dies ist ein integraler Bestandteil unserer Strategie zur Erzielung eines nachhaltigen Wachstums."Leistung 2020Im Hinblick auf das Jahr 2020 hat sich die globale Landschaft nach der weltweiten Pandemie in der ersten Jahreshälfte erheblich verändert.Während des Lockdowns, das in zahlreichen Ländern erfolgte, blieben alle Tickmill-Einheiten in vollem Umfang in Betrieb und stellten sicher, dass ihre weiterhin Kunden den umfassenden Service und Support erhielten, während sie neue Produkte und Dienstleistungen für das kommende Jahr entwickelten.Darüber hinaus verzeichnete die Tickmill Group im ersten Halbjahr 2020 einen Anstieg aller wichtigen Kennzahlen mit einem Nettoumsatz von 54,3 Mio. USD und einem Gewinn vor Steuern von 35,4 Mio. USD. Das Handelsvolumen stieg im ersten Halbjahr 2020 mit einem durchschnittlichen monatlichen Volumen von 132 Milliarden US-Dollar weiter an.Diese Ergebnisse zeigen das feste Engagement von Tickmill für seine Kunden und stellen sicher, dass deren Bedürfnisse jederzeit erfüllt werden.ÜBER TICKMILLTickmill ist ein Devisen- und CFD-Investmentdienstleister, der erstklassige Handelsprodukte über seine vier globalen Unternehmen anbietet: die Tickmill UK Ltd, die von der britischen FCA zugelassen ist und beaufsichtigt wird, die Tickmill Europe Ltd, die von CySEC zugelassen ist und beaufsichtigt wird, die Tickmill Ltd, die von der FSA der Seychellen zugelassen ist und beaufsichtigt wird, und die Tickmill Asia Ltd, die von der FSA in Labu (Brunei) zugelassen ist und beaufsichtigt wird.CFDs sind komplexe Instrumente und sind wegen der Hebelwirkung mit einem hohem Risiko verbunden, wodurch man schnell Geld verlieren kann. 73 % bzw. 76 % der Privatanleger verlieren Geld, wenn sie CFDs mit Tickmill UK Ltd bzw. Tickmill Europe Ltd handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.