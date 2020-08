Taco Carlier will mit seinen E-Bikes die Fahrradindustrie umkrempeln. Für 2020 hat er die Kapazität verdreifacht. Aber das reicht nicht. Wenn man mit einem von Taco Carliers Vanmoof-Rädern an der Ampel in Berlin-Mitte steht, gibt es zwei Arten, zu beschleunigen: entspannt antreten und fühlen, wie der Elektromotor sanft, aber bestimmt mit anschiebt. Oder den Turbo-Knopf rechts am Lenker drücken. Dann kommt man noch auf der Kreuzung auf 28 Stundenkilometer. Eigentlich mag ich elektrische Fahrräder nicht besonders. Das Gute am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...