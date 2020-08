MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie rechnet mit einem Zuwachs des Exportgeschäfts in den nächsten drei Monaten. Sie komme "aus einem tiefen Tal" - aber vor allem die Autoindustrie erwarte in den nächsten drei Monaten deutliche Zuwächse bei den Ausfuhren, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Mittwoch in München.

Die Elektrotechnik nehme im Exportgeschäft langsam Fahrt auf. Die Chemieindustrie sehe die Auslandsnachfrage ebenfalls leicht optimistisch. Im Maschinenbau würden vorerst zumindest keine weiteren Rückgänge erwartet. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte: "Die deutsche Exportwirtschaft schlägt sich relativ gut angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in vielen Abnehmerländern."/rol/DP/bgf