BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU geht davon aus, dass die Schuldenbremse im Haushalt wegen der Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr ausgesetzt werden muss. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe am Dienstagabend im Koalitionsausschuss mitgeteilt, dass man im laufenden Jahr von Steuermindereinnahmen in Höhe von etwa 30 Milliarden Euro ausgehen müsse, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in Berlin. Dieser Effekt werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Aus diesem Grund sei davon auszugehen, dass die Schuldenbremse auch 2021 nochmals ausgesetzt werden müsse.

Scholz habe von der Runde den Auftrag erhalten, in diesem Zusammenhang nun genauere Zahlen vorzulegen. Die CSU habe die klare Erwartung, dass es vom Jahr 2022 an wieder Haushalte geben werde, die ohne die Aussetzung der Schuldenbremse auskommen könnten, sagte Dobrindt./bk/DP/stw