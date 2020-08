DJ FDP kritisiert Pläne der Koalition scharf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP hat harsche Kritik an den Beschlüssen des Koalitionsausschusses geübt, der sich unter anderem auf eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und einen Einstieg in eine Wahlrechtsreform verständigt hatte. "Wenn man unter die lange Liste der Maßnahmen einen Summenstrich zieht, heißt das Fazit leider: außer Spesen nichts gewesen", sagte Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann in Berlin.

Zur Wahlrechtsreform betonte er, diese sei "unzureichend". Es werde "schlichtweg die Reform verweigert". Zu glauben, das Problem werde in der nächsten Legislaturperiode mittels einer Kommission gelöst, bedeute, dass die Reform weiter "auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben" werde.

"Auch bei den Maßnahmen, um die deutsche Wirtschaft zu stärken, sieht es nicht viel besser aus", monierte der FDP-Politiker. Akute Stabilisierungsmaßnahmen seien richtig und gut. "Das Kurzarbeitergeld ist ein solches Instrument." Es werde nun allerdings zur Dauerinvestition. Jetzt sei jedoch gefragt, möglichst schnell wieder "in eine Phase des Comebacks" zu kommen, sagte Buschmann.

Union und SPD hatten unter anderem vereinbart, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 24 Monate anstatt bisher zwölf Monate auszuweiten und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen zu verlängern. Zur Reform des Wahlrechts soll für die Bundestagswahl 2021 eine Übergangslösung gelten und vor der Wahl 2025 dann die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert werden.

