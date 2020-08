Um die drohende Schließung der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld doch noch abzuwenden, haben Bürgermeister Clemens Nagel sowie die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner und die Abgeordnete Katharina Kucharovits (alle SPÖ) am Mittwoch eine "gemeinsame, überparteiliche Kraftanstrengung" gefordert. In einer gemeinsamen Pressekonferenz sprachen sie zwar von einer "fast unlösbaren Aufgabe", sie ...

