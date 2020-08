FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.08.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SHELL B TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1500 PENCE - BARCLAYS CUTS SHELL TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1500 PENCE - BARCLAYS RAISES MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 180 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4000 (3850) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 550 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 260 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES WH SMITH WITH 'BUY' - TARGET 1500 PENCE - JEFFERIES RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INCHCAPE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 595 (510) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 285 (790) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2225 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1250 (1000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RESUMES AVIVA WITH 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de