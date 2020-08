FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Übernahme von Osisoft durch die Tochter Aveva mache zwar strategisch Sinn, werfe angesichts des hohen Kaufpreises aber Fragen auf, schrieb Analyst Jonathan Jayarajan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf den Elektrokonzern habe die Transaktion unterdessen nur geringe Auswirkungen./mf/gl







Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / 05:52 / GMT







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de