VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will seine unabhängig von der EU verhängten Sanktionen gegen die Führung im Nachbarland Belarus (Weißrussland) ausweiten. Die Strafmaßnahmen sollen sich nun gegen 118 Personen richten, die für die Fälschung der Präsidentenwahl und die Gewalt gegen friedliche Demonstranten verantwortlich gemacht werden. Eine entsprechend überarbeitete Liste sei dem Innenministerium zur endgültigen Entscheidung vorgelegt worden, sagte eine Sprecherin des Außenamts am Mittwoch in Vilnius der Agentur BNS. Zuvor waren 32 Namen auf der Liste - darunter auch Staatschef Alexander Lukaschenko. Den Betroffenen solle die Einreise in das EU-Land verboten werden.

Für Bürger des Nachbarlandes hat Litauen angesichts der Gewalt gegen Demonstranten dagegen die Einreisebestimmungen gelockert - und seine wegen der Corona-Pandemie für Belarussen eigentlich geschlossene Grenze geöffnet. Rund 20 Personen haben bislang von der Regierung in Vilnius aus humanitären Gründen gewährte Ausnahmeregelungen genutzt, wie das Innenministerium mitteilte. Weitere 11 Belarussen haben nach Angaben der Migrationsbehörde zudem um Asyl in dem baltischen EU-Land gebeten. "Sie alle flohen, um der Verfolgung durch das Regime zu entgehen und an einem sicheren Ort zu sein", sagte Behördenleiterin Evelina Gudzinskaite am Mittwoch im litauischen Rundfunk.

In Belarus gibt es seit mehr als zwei Wochen Proteste und Streiks gegen Lukaschenko. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl am 9. August, bei der sich der 65-Jährige zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger erklären ließ. Auch die EU-Staaten haben Sanktionen auf den Weg gebracht./awe/DP/stw