NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen von 200 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Software-Konzern habe durch die Bank ein robustes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der SAP-Konkurrent demonstriere beachtliche Widerstandskraft, sei dem digitalen Wandel stark verbunden und dürfte seinen Marktanteil weiter ausbauen. Die Salesforce-Aktie sei einer der drei "Top Picks" für 2020"./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 23:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 23:44 / BST

