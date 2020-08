DGAP-News: Banyan Tree Holdings / Schlagwort(e): Sonstiges

26.08.2020 / 11:20

Banyan Tree Groups "Ultimate Getaways" kehrt stärker und besser zurück

30 Reiseziele; zahllose Reisemöglichkeiten und Erfahrungen SINGAPUR - Media OutReach - 26. August 2020 - Nach dem erfolgreichen Verlauf der ersten Ultimate Getaways-Werbeaktion im Mai hat die Banyan Tree Group ihr exklusives Ultimate Getaways 2 gestartet. Dieses Mal stehen mehr als doppelt so viele Reiseziele zur Verfügung und die 30 Anlagen der Gruppe in der ganzen Welt bieten zahllose Reisemöglichkeiten mit Ersparnissen von bis zu 80 %.

Während die Welt versucht, mit einer neuen Normalität zurecht zu kommen, haben Verbraucherumfragen gezeigt, dass mehr als 75 % der Verbraucher einen gesünderen Lebensstil wählen, um nach dieser Pandemie ein besseres Leben zu führen. Weit vorne stehen Naturnähe, die Entdeckung neuer Reiseziele und die Entwicklung stärkerer Beziehungen mit geliebten Menschen, wobei Freizeitreisen häufig die Liste der "am meisten vermissten" Dinge anführen.



Ultimate Getaways 2 wurde im Hinblick auf Kundenwünsche entwickelt und beinhaltet 30 Reiseziele mit organisierten Aktivitäten und flexiblen Reisezeiten bis zum 20. Dezember 2021. Im Vordergrund stehen Wellness und naturorientierte Angebote, die alle in von Natur aus abgelegenen und nur eine geringe Besucherdichte aufweisenden Ressortumgebungen liegen. Der Geschenkgutschein für 3 Tage und 2 Nächte kann jetzt vom 26. August bis zum 2. September 2020 unter www.banyantree.com/UltimateGetaways erworben werden. Mehrere Gutscheine lassen sich flexibel kombinieren, um einen längeren Aufenthalt genießen zu können.



Zu den Reisezielen in beeindruckenden Umgebungen gehören das exotische Marokko und Mexiko, mystische Berge in China, Koralleninseln der Malediven, tropische Strände in Thailand, Indonesien und Zentralvietnam, bis hin zu den pulsierenden Städten Kuala Lumpur und Bangkok. Neben den erheblichen Ersparnissen sind besondere Erlebnisse von Nachmittagstee, Paar-Wellnessbehandlungen und Familienaktivitäten bis hin zu Nachtfischen inbegriffen. Zu den weiteren Sondervorteilen zählen Nachlässe auf Mahlzeiten, Wellness, Einkäufe in den unternehmenseigenen Shop-Galerien, Golfplatzgebühren, Wassersport und andere Aktivitäten.



Sei es als ein Geschenk für geliebte Menschen, zur Vorausplanung von Feierlichkeiten, Familienurlauben oder Wellnessaufenthalten, oder auch als Unternehmensgeschenk für Veranstaltungen und Mitarbeiterbelohnungen, die Gäste werden eine unvergessliche Erfahrung genießen - mit Privatsphäre, natürlicher Distanz und verstärkten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Dieses zeitlich befristete Angebot gilt ausschließlich bis zum 2. September 2020, 23:59 Uhr (UTC +8). Buchen Sie noch heute: www.banyantree.com/UltimateGetaways - ENDE -



Bedingungen: - Verkaufte Geschenkgutscheine sind nicht erstattungsfähig und der Gutscheinwert kann nicht in bar ausgezahlt werden. - Der Preis des Geschenkgutscheins beinhaltet Steuern und Servicegebühren (netto). - Jeder Geschenkgutschein steht für eine Unterkunft für einen 2 Übernachtungen umfassenden Aufenthalt, einschließlich des täglichen Frühstücks für 2 Erwachsene. - Die Geschenkgutscheine sind einlösbar bis zum 20. Dezember 2021 - ohne Verlängerungsmöglichkeit. - Banyan Tree Hotels & Resorts haftet nicht für verlorene oder gestohlene Geschenkgutscheine. - Reservierungen im Voraus sind erforderlich und die Einlösbarkeit des Gutscheins hängt von der Zimmerverfügbarkeit des Hotels ab. - Banyan Tree Hotels & Resorts hat das Recht, alle abgelaufenen Geschenkgutscheine abzulehnen und den vollen Preis zu berechnen, falls Sie die Reservierung aufrechterhalten möchten. - Für Aufenthalte in Banyan Tree Vabbinfaru, Angsana Ihuru und Angsana Velavaru findet eine Umweltabgabe in Höhe von 6 USD pro Person pro Nacht Anwendung. - Banyan Tree Hotels & Resorts kann diese Bedingungen zu gegebener Zeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Alle Änderungen sind mit sofortiger Wirkung gültig. Um die vollständigen Bedingungen einzusehen, lesen Sie bitte unter gifting.banyantree.com nach.

Hochauflösende Bilder sind hier zum Download verfügbar.



Medienkontakt (international)

Renee Lim ( Assistant Vice President, Corporate Communications

+65 6849 5851 ( renee.lim@banyantree.com

