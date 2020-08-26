Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 26.08.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 650 internationalen Medien
Exklusivvertrag für sensationelles Produkt mit FDA-Zulassung triggert Kursturbo?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P15C ISIN: CA59101W1032 Ticker-Symbol: 1HV 
Frankfurt
21.08.20
09:34 Uhr
0,064 Euro
-0,003
-4,48 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
META GROWTH CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
META GROWTH CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0690,09212:57
0,0660,09512:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
META GROWTH
META GROWTH CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
META GROWTH CORP0,064-4,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.