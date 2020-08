Köln (ots) - Auch dieses Jahr zeichnet der CIVIS CINEMA AWARD europäische Filmproduktionen im deutschen Kino zum Thema Migration, Integration und kulturelle Vielfalt aus. Das Publikum kann über fünf Filme abstimmen.Unter http://www.civis-kinopreis.de/ stehen zur Auswahl:Deutschstunde | Christian Schwochow (Network Movie, Senator Film Köln, ZDF, Wild Bunch Germany)Link: https://www.civis-kinopreis.de/nominierung_deutschstunde.htmlAls Hitler das rosa Kaninchen stahl | Caroline Link (Sommerhaus Filmproduktion, Warner Bros. Film Productions Germany, Next Film Filmproduktion, La Siala Entertainment, Hugofilm Productions)Link: https://www.civis-kinopreis.de/nominierung_als-hitler-das-rosa-kaninchen-stahl.htmlDie Wütenden - Les Misérables | Ladj Ly (Srab Films, Rectangle Productions, Lyly Films, Wild Bunch Germany, Alamode Film)Link: https://www.civis-kinopreis.de/nominierung_die-wuetenden.htmlDie Känguru-Chroniken | Dani Levy (X Filme Creative Pool, ZDF)Link: https://www.civis-kinopreis.de/nominierung_kaenguru-chroniken.htmlDie perfekte Kandidatin | Haifaa Al-Mansour (Razor Film Produktion, Neue Visionen)Link: https://www.civis-kinopreis.de/nominierung_die-perfekte-kandidatin.htmlUnter den Teilnehmer*innen des Publikumsvotings verlost CIVIS attraktive Preise - ein Wochenende in Berlin mit der Teilnahme an der festlichen CIVIS TV-Gala 2021 im Auswärtigen Amt sowie Kinokarten und Restaurantgutscheine.Die Aufzeichnung des CIVIS Medienpreises 2020 ist für Freitag, 2. Oktober 2020, geplant und wird per Livestream direkt übertragen. Aminata Belli moderiert die Sendung. Ausgestrahlt wird die CIVIS Preisverleihung am Sonntag, 4. Oktober 2020, um 23:30 Uhr in der ARD/Das Erste sowie ab Samstag, 3. Oktober 2020, in der ARD-Mediathek.Mit dem CIVIS CINEMA AWARD möchte die CIVIS Medienstiftung gemeinsam mit ihren Partnern ein publikumswirksames Zeichen setzen: Für Integration und kulturelle Vielfalt - gegen Rassismus und Diskriminierung.Der CIVIS CINEMA AWARD wird von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland (ARD/Das Erste), der VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, der Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen, dem Deutschlandradio, ARTE, 3sat, phoenix, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, der Freudenberg Stiftung und der WDR mediagroup unterstützt. Veranstalter ist die CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa.Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos Forudastan | +49(0)2212775870civis2020 | www.civis-kinopreis.deinfo@civismedia.eu | www.civismedia.euwww.instagram.com/civis_medienstiftung/ | www.twitter.com/CIVISPreiswww.facebook.com/civismediaprizeOriginal-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60510/4689325