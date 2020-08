BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes als "zielführend und unausweichlich" bezeichnet. Er rechne noch mit etwa zwei bis drei weiteren Jahren, bis die Wirtschaft wieder in Fahrt komme, teilte der Ökonom am Mittwoch mit. In der aktuellen Krise sei es wichtig, die Beschäftigung zu stabilisieren.

"Dazu muss auch ein klares Signal an die Unternehmen gehen, dass sie nicht allein gelassen, sondern unterstützt werden" schrieb Fratzscher. Eine zweite Welle würden viele von Ihnen womöglich nicht überleben. Die frühzeitige Bekanntgabe der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes sei daher für viele Unternehmen essenziell. "Sie brauchen Klarheit. In der Wirtschaft spielt Vertrauen eine große Rolle", erklärte Fratzscher./wpi/DP/stw