DJ Arbeitgeber: Wirtschaftserholung nur mit funktionierendem Binnenmarkt

BERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitgeberverbände von Deutschland und Luxemburg haben in der aktuellen Corona-Pandemie zur Wiederherstellung des Binnenmarktes aufgerufen. Nur so könne sich die Wirtschaft von den coronabedingten Einbrüchen erholen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Verband Luxemburgischer Industrieller (FEDIL) erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass für den europäischen Binnenmarkt existenzielle Bedingungen wie offene Grenzen im Schengenraum nicht einseitig suspendiert werden dürften. Zwar wurde schnell erkannt, dass es falsch war, mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie die Grenzen zu schließen. Aber trotz vernünftiger Leitlinien der EU-Kommission dominierten zu häufig noch nationale Alleingänge.

"Wirtschaftliche Erholung ohne funktionierenden Binnenmarkt wäre eine Illusion. Deshalb muss jeder Mitgliedstaat im eigenen Interesse die europäische Abstimmung suchen und respektieren", so die beiden Verbände. "Ziel muss sein, auch für Arbeitskräfte die Integrität des Binnenmarktes wiederherzustellen und Hindernisse in der EU-Arbeitskräftemobilität abzubauen."

August 26, 2020 05:27 ET (09:27 GMT)

