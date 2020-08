Das Unternehmen hat die Schweizer Pari Group übernommen, der 80 Prozent des Wismarer Photovoltaik-Produzenten sowie ein Immobilienportfolio gehören. Centrotec will damit den Einsatz von erneuerbaren Energien für die Wärme- und Frischluftbereitstellung in Gebäuden weiter vorantreiben.Das Engagement von Centrotec im Photovoltaik-Bereich liegt schon ein paar Jahre zurück: 2012 hatte das Unternehmen, das damals noch Centrotec Sustainable AG hieß, seine Anteile an der Centrosolar AG verkauft und sich damit aus dem Photovoltaik-Geschäft zurückgezogen. 2020 firmierte die Centrotec Sustainable AG in Centrotec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...