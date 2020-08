DJ Kabinett verlängert Westbalkanregelung bis Ende 2023

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die Westbalkan-Regelung um drei Jahre bis Ende 2023 verlängert. Diese erlaubt, dass einfache, von heimischen Arbeitnehmern nicht mehr ausgeübte Tätigkeiten wie beispielsweise Eisenbiegen, von angelernten, aber sehr erfahrenen Arbeitnehmern aus den Westbalkan-Staaten weiter ausgeführt werden können. Zuvor hatte besonders der Bausektor zu einer Verlängerung der Ende des Jahres auslaufenden Regelung gedrängt.

Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien können nun unabhängig von einer formalen Qualifikation zur Erwerbstätigkeit nach Deutschland einreisen. Das Kabinett führte allerdings neu ein Kontingent für bis zu 25.000 Personen jährlich ein.

"Die Verlängerung der Westbalkanregelung um drei Jahre ist gut für die deutsche Wirtschaft. Einzelne Branchen wie das Baugewerbe boomen weiterhin und brauchen Personal", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. "Fachkräftemangel darf in diesen Branchen gerade jetzt nicht zur Wachstumsbremse werden. Mit der Möglichkeit der Vorrangprüfung stellt die BA sicher, dass zielgerichtet Fachkräfte kommen können, wenn keine inländischen oder EU-Arbeitskräfte zur Verfügung stehen."

Die Regelung ist seit 2016 in Kraft. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind 58 Prozent der Arbeitskräfte aus den Westbalkanstaaten auf dem Niveau von Fachkräften oder höher beschäftigt. Die Bundesagentur für Arbeit prüft für die Erteilung ihrer Zustimmung, ob inländische oder Arbeitskräfte aus der Europäischen Union für den jeweiligen Arbeitsplatz zur Verfügung stehen und ob die Beschäftigungsbedingungen gleichwertig sind. Der Verlängerung der Westbalkanregelung muss auch der Bundesrat zustimmen. Die Regelung soll nach der Zustimmung des Bundesrates am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

