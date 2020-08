Düsseldorf (ots) - Das St. Josef-Hospital in Xanten hat in der renommierten FAZ-Studie "Deutschlands beste Krankenhäuser" den hervorragenden dritten Platz belegt. Im Vorjahr rangierte es noch auf dem gleichfalls schon hervorragenden Platz 34. Das 160-Betten-Haus gehört somit zur absoluten Spitzengruppe der mehr als 2.200 deutschen Krankenhäuser. Die Studie berücksichtigt sachliche und emotionale Kriterien und bietet eine sehr gute Vergleichbarkeit einzelner Krankenhäuser.Der 3. Platz in der Größenklasse von 150 bis 300 Betten ist "für uns Bestätigung und Ansporn zugleich", so Michael Derksen, Geschäftsführer des Hospitals. Die FAZ-Studie berücksichtigt neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung auch die emotionale Bewertung (Wahrnehmung der Patienten) und orientiert sich an Internetportalen wie "Weiße Liste" der Bertelsmann Stiftung.Die von Prof. Arne Westermann, Dortmund, begleitete Studie gilt als umfassendste und seriöseste Untersuchung im deutschen Gesundheitswesen. Jedes Krankenhaus muss regelmäßig ausführliche Qualitätsberichte verfassen: Die Qualifizierung des Personals, einzelne Behandlungsverläufe, der Erfolg von Operationen oder eventuelle Komplikationen - alles wird akribisch bewertet. Diese sehr komplexen Berichte, auch Grundlage für die Erteilung von Qualitätszertifikaten, werden für die FAZ-Studie mittels verschiedener Kennzahlen verdichtet und bewertet. Michael Derksen: "Unser gutes Ergebnis ist kein Einzelfall, seit vielen Jahren nehmen wir in unterschiedlichen Qualitätsstudien Spitzenplätze ein. Wir verfügen in der Ärzteschaft über eine extrem hohe fachliche Expertise, unsere Ärzte sind hochspezialisiert. Dies in Verbindung mit der familiären Atmosphäre unseres Hauses führt zu überdurchschnittlicher Patientenzufriedenheit."Die Xantener Klinik ist über eine gemeinsame Servicegesellschaft mit dem Multiservice-Anbieter Klüh verbunden. Zu den Aufgaben des Düsseldorfer Familienunternehmens gehören das Catering für Patienten, Personal und Besucher sowie die Reinigung des gesamten Komplexes, inklusive Operationssäle und Bettenreinigung. Zum Cateringservice gehört auch die Menüwunsch-Erfassung direkt am Krankenbett, ein bei den Patienten geschätzter Service. Michael Derksen: "Ich möchte in diesem Zusammenhang auch unserem Dienstleistungspartner Klüh danken, der uns seit vielen Jahren verlässlich und mit qualitativ hochwertigen Services begleitet und somit zu unserem Erfolg beiträgt." Udo Weißmantel, Geschäftsführer Klüh Care Management: "Wir teilen die Freude über diese Auszeichnung. Klüh hat mit dem Haus eine über zwei Jahrzehnte gewachsene Verbindung, wir arbeiten kollegial zusammen und sind den gleichen hohen Maßstäben verpflichtet."Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | T +49 211 9068-232 |i.pataca@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | T +49 211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/4689384