Karlsruhe (ots) - Die PTV Group (PTV), Karlsruhe, richtet sich neu aus. Der Vorstand um CEO Christian U. Haas hat die Unternehmensstrategie überarbeitet und ein Geschäftsmodell entwickelt, das mittelfristig EBIT-Margen im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften soll.Der Leitgedanke der strategischen Neuausrichtung ist, das Wachstum mit plattformgestützten Geschäftsmodellen zu fördern und das bestehende Produktportfolio kontinuier-lich weiterzuentwickeln. Dazu wird ein Großteil der stationären Desktop-Anwendungen auf internetbasierte Cloud-Anwendungen überführt. Software-Abos mit monatlicher bzw. jährlicher Zahlungsrate werden zudem den Einstieg in die Softwarenutzung vereinfachen (Subscription model).Christian U. Haas, CEO der PTV Group, sagt: "Wir werden unseren Kund*innen moderne Applikationen über eine neue technologische Plattform zur Verfügung stellen. Die Anwendungen sind somit flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kund*innen angepasst." Das Kerngeschäft der PTV zur Planung und Optimierung von Mobilität und Transportlogistik werde sukzessive ergänzt und technologisch weiterentwickelt. So entstehen fertig konfigurierte Dienste auf Software-as-a-Service (SaaS) Basis, spezielle Web-Anwendungen sowie intelligente Schnittstellen (APIs), über die einzelne Funktionen in Fremdsysteme einfach zu integrieren sind.Im laufenden Geschäftsjahr sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch bei der PTV spürbar. Trotzdem zeigt sich Haas zuversichtlich: "Die Geschäftsjahre 2020 und 2021 werden von der strategischen Neuausrichtung geprägt sein. Ich gehe aber dennoch fest davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2020 ein positives operatives Ergebnis erzielen werden."Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 hat sich die PTV unter dem neuen Vorstand um Christian U. Haas, Klaus Lechner (CFO) und Dr. Peter Overmann (CTO) bereits erfolgreich entwickelt. Dank eines starken vierten Quartals stieg der Umsatz auf 117 Millionen Euro. Damit wurden ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein positives operatives Er-gebnis von fünf Millionen Euro erwirtschaftet.Die PTV mit Hauptsitz in Karlsruhe beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeiter*innen an 28 Standorten. Das Unternehmen entwickelt intelligente Softwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung und das Verkehrsmanagement. Die Softwarelösungen der PTV Group helfen damit Städten und Unternehmen, Zeit und Kosten zu sparen, Straßen sicherer zu machen und Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. PTV-Lösungen kommen in über 2.500 Städten zum Einsatz. Täglich werden Transporte in über einer Mil-lion Fahrzeugen mit PTV-Software geplant.Pressekontakt:Kristina Stifter, Head of Global CommunicationsTel.: +49-721-9651-565, kristina.stifter@ptvgroup.comPTV Planung Transport Verkehr AGHaid-und-Neu-Str. 15, 76131 KarlsruheDownload von Pressetexten und Bildmaterial: http://newsroom.ptvgroup.com/de/Original-Content von: PTV Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19660/4689492