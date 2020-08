Der deutsche E-Tretroller-Verleiher Tier stellt ein neues Modell vor, das mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet ist. Auch der schwedische Anbieter Voi nimmt ein neues E-Tretroller-Modell in sein Sortiment auf: Der Voiager 4 verfügt erstmals über Blinker. Zunächst zu Tier: Das neue, auf auswechselbare Akkus setzende Modell will der Anbieter in Kombination mit eigens entwickelten Ladestationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...