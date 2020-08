In Deutschland steigt die Nachfrage nach Elektroautos weiter an. Das veranlasst die Autobauer VW und BMW dazu, auch weiter ältere Modelle zu produzieren. Angetrieben durch die vom Bund erhöhte Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland interessieren sich immer mehr Bürger für E-Autos und sind bereit, diese zu kaufen. Auf die steigende Nachfrage haben BMW und VW nun reagiert. Anders als zunächst geplant werden sowohl der BMW i3 in Leipzig als auch der E-Golf von VW weiter produziert. BMW streicht Werksferien für Produktion Normalerweise hätten die...

