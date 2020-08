Unter https://boersegeschichte.at haben wir nun die Beta-Version der Website eröffnet. Bei jedem Klick auf die Seite setzt sich der Inhalt neu zusammen. Was man hier sieht, ist erst ca. 1 Prozent von dem, was wir in der Schublade haben. Am besten bookmarken und immer wieder hinsehen. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.08.)

