Das ICMM-konforme Angebot beseitigt die Herausforderungen der Risikobeurteilung für Erstversicherer und Rückversicherer dank relevanter Echtzeitdaten, die für die Zeichnung von Versicherungsrisiken entscheidend sind

SAN DIEGO, Aug. 26, 2020, ein internationales IIoT- auf den Markt gebracht, die Bergbaugesellschaften und deren Versicherungen End-to-End-Daten über Tailings-Lagereinrichtungen (Tailings Storage Facilities, TSF) in Echtzeit bietet.



Die weltweit verfügbare Lösung erhöht die Sicherheit und mindert das Risiko über den gesamten TSF-Lebenszyklus hinweg und bietet Minenbetreibern damit einen unübertroffenen Zugang zu Echtzeitinformationen und Analysedaten für eine kontinuierliche und umfassende Überwachung in allen TSF-Phasen (Bau, Betrieb und Schließung). Die Lösung bietet außerdem eine Vielzahl an neuen, speziell für Rückversicherer und Erstversicherer entwickelten Funktionen, die diesen wichtige Erkenntnisse für die Versicherung technischer Risiken liefern und ihnen die Möglichkeit bieten, einen Grad an lückenloser TSF-Beurteilung zu erreichen, der in der Bergbaubranche bis jetzt noch nicht verfügbar ist, wie Alex Pienaar, Director of Mining von sensemetrics erläutert.

"Bei diesem neuen Angebot haben wir unser Kern-IIoT-IP die seit langem bestehenden und äußerst kritischen Herausforderungen des TSF-Risikos und der TSF-Sicherheit angepasst, so dass es unseren Unternehmenskunden aus der Bergbaubranche sowie den Rückversicherern und Erstversicherern, die mit ihnen zusammenarbeiten, ein bisher nicht gekanntes Maß an Datentransparenz und verwertbaren Informationen bietet. "Jetzt können beide Parteien auf gemeinsame Ergebnisse hinarbeiten und unsere branchenführende Technologie nutzen, um einen Einblick in das zu erhalten, was für ihre Unternehmen am wichtigsten ist. Es ist ein aufregender Moment bei sensemetrics, da wir unsere Kunden und ihre Geschäftspartner beim Aufbau einer sichereren, erfolgreicheren Zukunft unterstützen."



Die folgenden maßgeschneiderten Funktionen für Versicherer und Rückversicherer sind neu:

Ein Fernerkundungsmodul mit einer Dashboard-Anzeige der TSF-Leistung, die auf räumlich dichten Datensätzen von boden- und satellitengestützten Systemen basiert, gibt den Versicherern tiefe Einblicke in umfassende Risikobewertungsparameter.

Eine sichere Programmierschnittstelle (API) bietet eine einheitliche Schnittstelle für den Austausch von Echtzeit- und historischen Sensordaten zwischen der sensemetrics-Plattform und den von den Versicherern betriebenen internen Datenanalysesystemen, und erleichtert so den kontinuierlichen und transparenten Informationsfluss zwischen allen an der Risikominderung beteiligten Organisationen.

Native iOS- und Android-Apps optimieren die Aktivitäten vor Ort, die einheitliche Datenaggregation und die Sichtbarkeit der TSF-Leistung, die für das Management operationeller Risiken von entscheidender Bedeutung ist.

"Ziel ist es, die Weiterentwicklung und Anpassung maßgeschneiderter TSF-Versicherungstarifmodelle zu ermöglichen, die durch eine datengestützte Risikoanalyse für einen oder mehrere TSFs über deren gesamten Lebenszyklus unterstützt werden", so Pienaar. "Dies gewährleistet letztlich die Versicherbarkeit von TSFs im Einklang mit einem angemessenen Margenprofil für die Versicherer. Wir betrachten diesen Ansatz als eine Win-Win-Situation für unsere Bergbaukunden und ihre Versicherer."

Die sensemetrics-Plattform unterstützt alle Best Practices des Tailings Governance Framework , das kürzlich vom International Council on Mining & Metals (ICMM) veröffentlicht wurde und zum Ziel hat, das Risiko von katastrophalen TSF-Unglücken zu minimieren. Die Plug-and-Play-Lösung beruht auf der Leistungsfähigkeit von Echtzeit-Sensordaten, Analysen und modernsten Visualisierungstools. Sie bietet herstellerunabhängige Edge-Konnektivität, ein echtes Cloud-Design, eine ereignisgesteuerte und skalierbare Microservices-Architektur, Anwendungen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und eine offene API-Schnittstelle. Mit einer nahtlosen Sensorintegration und Anlagenverwaltung vereinfacht die Lösung die Komplexität, die üblicherweise mit der Sensorautomatisierung und -verwaltung im Bergbausektor verbunden ist, während gleichzeitig die Kosten gesenkt und die Betriebseffizienz verbessert werden.

Über sensemetrics

sensemetrics ist ein IIoT-Innovator (Industrial Internet-of-Things) und bietet die einzige markterprobte Cloud-basierte Unternehmenssoftware-Plattform an, die die Konnektivität vereinfacht und industrielle Sensordaten standardisiert. So ermöglicht das Unternehmen unserem Partnernetzwerk, effizienter aktive Risikomanagement- und Sicherheitslösungen anzubieten.

