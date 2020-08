München (ots) -- Ab 28. August immer freitags um 21.00 Uhr auf FOX als deutsche TV-Premiere- Neu im Revier: Ralf Little ("Borderline", "The Café") als Detective Inspector Neville Parker- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung Für die meisten Menschen wäre ein Leben auf der Karibikinsel Saint-Marie ein Traum. Für den durch und durch britischen Detective Inspector Jack Mooney ist der Dienst auf Saint-Marie jedoch geradezu eine Strafversetzung: Es ist zu warm, die Insekten sind zu groß, und dann ist da noch der allgegenwärtige Sand, der in die Schuhe rieselt. Zum Glück wird der Detective schon bald durch seinen Job von diesen Unannehmlichkeiten abgelenkt - denn auch im Inselparadies wartet so mancher vertrackte Mordfall auf seine Lösung. In "Death in Paradise" werden die Eigenarten und Schrulligkeit des "typisch britischen" Polizisten gekonnt auf die Schippe genommen. Dabei treffen spannender Krimi, feiner britischer Humor und lockere Karibik-Atmosphäre äußerst unterhaltsam aufeinander. Mit Staffel 9 heißt es Abschied nehmen von Ardal O'Hanlon als Chefermittler Detective Inspector Jack Mooney. Im Laufe der neuen Folgen reicht er den Staffelstab an seinen Nachfolger Ralf Little weiter, den es als Detective Inspector Neville Parker von Manchester in die Karibik verschlägt. Darüber hinaus gibt es eine weitere Neuerung in puncto Besetzung: Aude Legastelois ist vom Gaststar zum regulären Cast-Mitglied avanciert. In Staffel 8 spielte sie sich als ebenso kluge wie charmante Ermittlerin Madeleine Dumas in kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer. Komplettiert wird die Polizeitruppe von Officer Ruby Patterson (Shyko Amos), der Nichte des mürrischen Commissioners Selwyn Patterson (Don Warrington), sowie dem engagierten Officer JP Hooper (Tobi Bakare, bekannt u.a. als Jamal aus den "Kingsman"-Filmen).FOX präsentiert die neunte Staffel der Krimiserie "Death in Paradise" ab 28. August immer freitags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.Über "Death in Paradise" Staffel 9Auf Saint-Marie ist viel passiert seit der letzten Staffel: Nachdem ihr Verlobter ermordet wurde, hat Detective Sergeant Florence Cassell (Joséphine Jobert) der kleinen Karibikinsel überraschend den Rücken gekehrt und ist nach Martinique gezogen. Als Nachfolgerin kann Detective Inspector Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) glücklicherweise Madeleine Dumas (Aude Legastelois) gewinnen, die ihren Job in der Abteilung für interne Ermittlungen an den Nagel hängt, um den wesentlich abwechslungsreicheren Posten als Nummer Zwei im Polizeirevier der Inselhauptstadt Honoré anzutreten. Auch für Jack selbst stehen die Zeichen auf Veränderung: Dank seiner neuen Bekanntschaft Anna Masani (Nina Wadia) spürt er erstmals seit dem Tod seiner Ehefrau Kathleen wieder Schmetterlinge im Bauch. Gleichzeitig trifft er eine schwere Entscheidung, die ihn zurück in seine Heimatstadt London bringt.Sendetermine:- Die 9. Staffel "Death in Paradise" als deutsche TV-Premiere ab 28. August 2020 immer freitags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung- Alle acht Episoden im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar Pressekontakt:Rosario SicaliPR & CommunicationsThe Walt Disney Company (Germany) GmbHTel: + 49 89 2030 49121Rosario.Sicali@disney.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127888/4689610