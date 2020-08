26.08.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) kämpft wieder mit der 40,00 USD-Marke. Während NIKOLA's Kooperationspartner NEL heute mit seinen Quartalsergebnissen punktete - auch mit den Perspektiven aus der NEL-NIKOLA-Kooperation und den Kursgewinnen aus der NIKOLA-Beteiligung in den Büchern - kommt von NIKOLA's Gründer, Hauptaktionär und Chairman Trevor Milton eine klare Botschaft: NIKOLA's BADGER habe massenhaft Bestellungen, anbezahlte bestellungen. Wieso? Milton beginnt in seinem Twitter-Account eigentlich ganz harmlos am 24.08.2020 um 07:41 Uhr: "All NikolaBadger reservation holders. ...

