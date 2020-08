Die heimische Bau-Gesellschaft Porr verzeichnet im Halbjahr mit 7,6 Mrd. Euro einen Auftragsstand auf Alltime-High. "Wir sind für die nächsten eineinhalb Jahre voll ausgelastet", erklärte CEO Karl-Heinz Strauss beim Pressegespräch. Bis dahin sollten dann die Konjunkturprogramme und Infrastruktur-Investitionenen der Regierungen in vielen Ländern auf Schiene sein. In Österreich würden etwa Projekte bei der BIG, Asfinag oder ÖBB beschleunigt und auch die Gemeinde-Millarde sollte ihre Wirkung zeigen. Aber nicht nur die Konjunkturprogramme sorgen für Rückenwind, sondern auch die Tatsache, dass so manches Unternehmen, speziell aus dem Gesundheitssektor, ihre Produktion aus Asien oder Südamerika zurück nach Europa holen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...