Ändert Hurrikan-Saison die Lage am Ölmarkt, leeren sich die Lager? Kaum beginnt Hurrikan-Saison, fallen Teile Ölförderung im Golf von México aus. Wird das durch mangelnde Nachfrage und/oder mehr Fracking in USA ausgeglichen, wo doch das Gebiet für ca 15% der US-Ölproduktion steht? Die Opec+ räumt ein: Nachfrage nach Öl ist schwächer als erwartet. Noch schwächer. Kommen weitere Drosselungen? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth, Deutsche Bank.