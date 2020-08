DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Studienergebnisse

EarthRenew Inc: EarthRenews Feldversuche in Zusammenarbeit mit dem Lethbridge College zeigen signifikante Steigerungen des Pflanzenwachstums



26.08.2020 / 16:02

EarthRenews Feldversuche in Zusammenarbeit mit dem Lethbridge College zeigen signifikante Steigerungen des Pflanzenwachstums - EarthRenews neue Düngemittelrezepturen, die vom Lethbridge College getestet wurden, erhöhten das Pflanzenwachstum bei Gerste um bis zu 207 % und bei Erbsen während der Keimungsphase (erste 7-10 Tage) um bis zu 49 %. - EarthRenews Dünger, die mit 25 % Insektenkot gemischt wurden, erhöhten das Pflanzenwachstum bei Gerste während des gesamten Versuchszeitraums (31 Tage) um 72 %. - EarthRenews Dünger, die mit 4 % Biokohle gemischt wurden, erhöhten das Pflanzenwachstum bei Erbsen über den gesamten Versuchszeitraum (24 Tage) um 40 %.

TORONTO, 26. August 2020. - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Ergebnisse aus seinem Keimungsversuchen mit dem Lethbridge College erhalten hat. EarthRenew begann die Versuchsreihe im Mai 2020. Sie wurde Ende Juni 2020 abgeschlossen. Lethbridge College führte Feldversuche mit fünf EarthRenew-Rezepturen durch: zwei vorhandene Rezepturen und drei neuartige Rezepturen bei Erbsen und Gerste. Die Rezepturen setzten sich zusammen aus EarthRenews wärmebehandeltem Mist, Biokohle und Insektenkot. Das Lethbridge College prüfte den Keimungsindex, den Keimungsratenindex, den Vitalitätsindex, den endgültigen Keimungsprozentsatz, das Pflanzengewicht (frisch und trocken), die Anzahl der Pflanzenblätter und die Länge der Sprossachse. Die fünf Rezepturen zeigten eine signifikante Verbesserung aller Parameter bei den zwei getesteten Kulturpflanzen. Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass es bei allen fünf Rezepturen einen positiven Effekt auf beide Kulturpflanzenarten gegenüber der Kontrollgruppe gab. Die beiden Kulturen reagierten während des Wachstums und der Entwicklung unterschiedlich auf die Düngemittel. Die neuartigen Rezepturen mit wärmebehandeltem Mist, Biokohle und Insektenkot lieferten die besten Ergebnisse für Gerste, während die historischen Rezepturen mit wärmebehandeltem Mist und Biokohle die besten Ergebnisse für Erbsen erzielten. Während der Keimungsphase, den ersten 7 bis 10 Wachstumstagen, zeigten die verschiedenen Düngemittelrezepturen eine Verbesserung des Pflanzenwachstums von 169 % bis 207 % bei Gerste gegenüber der Kontrollgruppe und eine Verbesserung des Pflanzenwachstums von 10 % bis 49 % bei Erbsen gegenüber der Kontrollgruppe. Während des gesamten Versuchs zeigten sowohl die Rezeptur mit 25 % Insektenkot als auch die Rezeptur mit 50 % Insektenkot eine 72%ige Verbesserung des Pflanzenwachstums bei Gerste gegenüber der Kontrollgruppe. Die Rezeptur mit 4 % Biokohle zeigte eine 40%ige Verbesserung des Pflanzenwachstums bei Erbsen gegenüber der Kontrollgruppe. Dave McMurray, Leiter des Bereichs angewandte Forschung am Lethbridge College, kommentierte: "Wir haben uns sehr gefreut, dieses Frühjahr mit einem innovativen Kunden wie EarthRenew zusammenzuarbeiten. Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die organischen Düngemittelrezepturen von EarthRenew zu einem schnelleren und stärkeren Wachstum verschiedener Pflanzen beitragen können." Herr McMurray fügte hinzu: "Basierend auf den ersten Ergebnissen möchten wir weiterhin mit EarthRenew zusammenarbeiten, um eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu diesen Feldversuchen zu erstellen." "Die ersten Ergebnisse unseres Keimungsversuchs bestätigten unsere Erwartung, dass sich unterschiedliche Rezepturen positiv auf verschiedene Kulturpflanzenarten auswirken werden. Wir erwarten, dass die Daten uns helfen werden, unsere Produktangebote zu verfeinern, wenn wir die Produktion wieder aufnehmen. Wir beabsichtigen, die Ergebnisse zu nutzen, damit wir unseren Kunden in diesem Herbst den Mehrwert von EarthRenews Düngemitteln demonstrieren können, während sie Kaufentscheidungen für die Pflanzung im nächsten Jahr treffen", sagte Keith Driver, CEO von EarthRenew. Über das Lethbridge College



Das Lethbridge College wurde von Research Info zum sechsten Mal in sieben Jahren als eines der 50 besten Forschungshochschulen Kanadas ausgezeichnet. Das Centre for Applied Research, Innovation and Entrepreneurship (CARIE, Zentrum für angewandte Forschung, Innovation und Unternehmertum) der Hochschule bringt Gemeinschaftsorganisationen, Forscher und Studenten zusammen, um an Projekten zusammenzuarbeiten, die neues oder vorhandenes Wissen nutzen, um reale Herausforderungen mit sofortigen praktischen Anwendungen zu lösen. Projektergebnisse führen häufig zu innovativen Produkten und Dienstleistungen, die der Wirtschaft und der Gesellschaft zugutekommen. Über EarthRenew



EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. EarthRenew verwandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Catherine Stretch

Director

EarthRenew Inc.

E-mail: Catherine.stretch@earthrenew.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

