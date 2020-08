DJ EANS-News: Frauenthal Holding AG /Ergebnis zum 1. Halbjahr 2020 / Änderungen im Vorstand der Frauenthal Service AG und neue Aufgabenverteilung im Vorstand der Frauenthal Holding AG / Änderungen im Bereich IR - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Halbjahresergebnis/Halbjahresfinanzbericht/Vorstand/Stellungnahmen Wien - Ergebnis zum 1. Halbjahr 2020: Die Entwicklung im ersten Halbjahr der beiden Divisionen der Frauenthal-Gruppe ist geprägt durch die COVID-19 Krise. Der Umsatz der Frauenthal-Gruppe beläuft sich im ersten Halbjahr 2020 auf MEUR 392,7 und sinkt damit im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019 um MEUR 74,7 (-16,0 %) wovon MEUR 288,0 (-1,5 %) auf die Division Frauenthal Handel und MEUR 104,7 (-40,2 %) auf die Division Frauenthal Automotive entfallen. Das Konzern EBITDA zum 30. Juni 2020 beträgt MEUR 14,1. Das ist ein Rückgang gegenüber dem 30. Juni 2019 von MEUR -8,1 - hauptsächlich verursacht durch die COVID-19 Krise. Die Division Automotive weist ein EBITDA von MEUR 2,7 aus, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ist dies ein Rückgang in Höhe von MEUR -7,9. Im Ergebnis des ersten Halbjahres 2020 ist ein außerordentlicher Einmalerlös von MEUR 1,8 in Zusammenhang mit einer EEG-Begünstigung aus Vorjahren enthalten. In der Division Handel konnte der Ergebnisrückgang - ausgelöst durch die Umsatzrückgänge aufgrund der Pandemie und vor allem durch die stark schwankende Umsatzentwicklung - mit zahlreichen Sondermaßnahmen (Einsparungen bei Personal mit MEUR 1,5 enthalten) und öffentlichen Unterstützungen (Einmaleffekt der Kurzarbeitszuschüsse beträgt MEUR 5,9) gemildert werden. Dennoch konnte ein EBITDA-Rückgang um -2,4 % im Vergleich zu einem Umsatzrückgang von -1,5 % nicht verhindert werden. Das EBITDA in der Division Handel beträgt MEUR 12,1 im ersten Halbjahr 2020 und liegt damit um MEUR -0,3 unter dem Vorjahr. Die Konzern Bilanzsumme zum 30. Juni 2020 beträgt MEUR 432,6 und sinkt damit im Vergleich zum 31. Dezember 2019 um MEUR -9,7; dies ist vor allem auf die gesunkenen langfristigen Vermögenswerte (Impairments von MEUR 8,8 und reduzierte Investitionstätigkeit aufgrund von COVID-19) zurück zu führen. In der Division Frauenthal Handel ist eine außerplanmäßige Abschreibung der Eigenmarke Prisma iHv MEUR -4,5 enthalten, da diese aus Kostengründen nicht weiter am Markt angeboten wird und der Umstieg auf die Eigenmarke ALVA im Jahr 2020 erfolgt ist. Bei der Durchführung der Impairmenttests für die Division Frauenthal Automotive wurde bei der Business Unit Powertrain ein Wertminderungsbedarf iHv MEUR -4,3 festgestellt und Sachanlagen wurden in dieser Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Durch das gesunkene Eigenkapital auf MEUR 108,5 zum 30. Juni 2020 sinkt die Eigenkapitalquote auf 25,1 %. Im Vergleich zum 31. Dezember 2019 ist dies ein Rückgang um -3,5 %. in MEUR 1-6/2020 Veränderung 1-6/2019 Umsatz 392,7 -16,0% 467,4 EBITDA 14,1 -36,5% 22,3 EBITDA bereinigt 1) 12,3 -44,6% 22,3 EBITDA bereinigt ohne IFRS 16 (operativ) 1) 4,4 -69,7% 14,6 EBIT -11,1 -274,3% 6,4 EBIT bereinigt 1) 2) -4,1 -164,4% 6,4 EBIT bereinigt ohne IFRS 16 (operativ) 1) 2) -4,3 -172,1% 6,0 Ergebnis nach Steuern -17,8 -940,7% 2,1 Ergebnis nach Steuern bereinigt -7,8 -467,1% 2,1 1) 2) 3) Ergebnis nach Steuern bereinigt ohne IFRS 16 -7,7 -482,1% 2,0 (operativ) 1) 2) 3) in MEUR 30.06.2020 Veränderung 31.12.2019 Eigenkapital 108,5 -14,3% 126,6 EK-Quote 25,1% -3,5% 28,6% 1) 1-6 / 2020: bereinigt um Sonderertrag iHv MEUR 1,8 aus Vergleich mit Berater bezüglich EEG-Umlage 2) 1-6 / 2020: bereinigt um außerplanmäßiger Abschreibung iHv MEUR 8,8 3) 1-6 / 2020: bereinigt um latenten Steueraufwand aus nicht angesetzten Verlustvorträgen und Bewertungsdifferenzen iHv MEUR 3,0 Änderung im Vorstand der Frauenthal Service AG und neue Aufgabenverteilung im Vorstand der Frauenthal Holding AG: Ab 1.9.2020 wird Frau Mag. Erika Hochrieser zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Mitglied des Vorstands der Frauenthal Holding AG neben Herrn Thomas Stadlhofer (Vorstandsvorsitzender) und Frau Beatrix Ostermann als weiteres Mitglied des Vorstands der Frauenthal Services AG fungieren. Frau Hochrieser übernimmt von Herrn Stadlhofer die Geschäftsbereiche Finanzen, Human Resources und Rechtsangelegenheiten. Beatrix Ostermann wird ihre Funktionen mit dem Auslaufen des Vorstandsvertrags mit 31.12.2020 zurücklegen und die Unternehmensgruppe verlassen. Nach vielen erfolgreichen Jahren als Vorstand der SHT AG und danach in der Frauenthal Service AG möchte sie sich neuen Aufgaben zuwenden. Ihre Geschäftsbereiche (Einkauf und Marketing) übernimmt ab 1.1.2021 Herr Stadlhofer. Durch die Zusatzfunktion von Frau Hochrieser in der Division Handel werden mit 1.9.2020 auch die Agenden im Vorstand der Frauenthal Holding AG geändert. Herr Dr. Martin Sailer verantwortet die Division Automotive fortan auch inklusive der Bereiche Finanzen Automotive und IT Automotive. Er wird zudem für die gesamte Investor Relations-Tätigkeit der Gruppe zuständig sein. Änderungen im Bereich Investor-Relations: Aufgrund der aktuellen COVID-19 Krise sind in beiden Divisionen der Frauenthal- Gruppe Kosteneinsparungen nötig. Auch in der Holding sollen die Kosten reduziert werden. Unter anderem wird die Investor Relations-Tätigkeit unter Verantwortung des Compliance-Officer der Frauenthal Holding AG, Herrn Wolfgang Knezek, welcher fortan auch als Investor Relations Officer fungieren wird, auf die gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungen beschränkt. Auf der Homepage www.frauenthal.at unter der Rubrik Investor Relations / Berichte / Zwischenberichte ist der komplette Halbjahresfinanzbericht 2020 abrufbar. Rückfragehinweis: Mag. 