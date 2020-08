4 Sterne für "Betreutes Wohnen" - in einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe 2019/24 der TERRAGON AG (WKN A2GSWY) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Zur Begründung: Die TERRAGON AG sei als führender Projektentwickler für "Betreutes Wohnen" in Deutschland mit ihrem Fokus auf hochwertige Servicewohnungen in einem anhaltenden Wachstumsmarkt aktiv. Der bisherige erfolgreiche Track Record basiere auf einer über 20-jährigen Expertise. Die enorme Projektpipeline zeige laut KFM-Analyse die Ertragskraft der Gesellschaft und lasse zukünftig mit positiven Ergebnissen rechnen. In Verbindung mit der Rendite von 6,11% p.a. (auf Basis des Kurses von 101,245% am 25.08.2020 an der Börse Frankfurt sei die Anleihe daher weiterhin "attraktiv", so die Anleihen-Experten.

Hinweis: Bereits zur Emission im vergangenen Jahr wurde die TERRAGON-Anleihe von der KFM mit 4 Sternen bewertet. Die Anleihe befindet sich seit Begebung im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

TERRAGON-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die im Mai 2019 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der TERRAGON AG ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 24.05.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 24.05.20245. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen ...

