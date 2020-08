Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des britisch-niederländischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell überschrieben wir am 17.07. mit "Das darf jetzt nicht passieren!". Im Fokus stand damals der eminent wichtige Unterstützungsbereich 12,5 / 12,0 GBP. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Auch in der Folgezeit verpasste es die Aktie, entscheidende Akzente auf der Oberseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...