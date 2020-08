VANCOUVER, British Columbia, Aug. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) ("EMN" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es einen Vertrag mit S3 Consortium Pty Ltd. abgeschlossen hat, das als StocksDigital ("StocksDigital") in Australien Dienstleistungen für digitale Anlegerbeziehungen anbietet, einschließlich der Unterstützung bei der Verbreitung von Pressemitteilungen und der Steigerung des Bewusstseins von Privatanlegern und institutionellen Anleger in Australien und anderswo.



StocksDigital bietet Dienstleistungen für digitale Anlegerbeziehungen für börsennotierte Unternehmen, einschließlich Marketing- und Mediendienstleistungen, und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Victoria, Australien. StocksDigital besitzt und betreibt eine Reihe von Websites für Anleger, darunter nextinvestors.com, finfeed.com und wise-owl.com. StocksDigital besitzt auch ein digitales Verlagsnetzwerk amplicat.com.

Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und StocksDigital hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und beginnt am 25. August 2020. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Unternehmens für die von StocksDigital zu erbringenden Dienstleistungen betragen 130.000 AUD, zahlbar über die Laufzeit der Vereinbarung. StocksDigital hält eine direkte Beteiligung von 3.076.923 Stammaktien der Gesellschaft.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk das Vorantreiben der Bewertung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt, an dem es eine 100%ige Beteiligung hält. Das geplante Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten und strategisch in der Tschechischen Republik gelegen sind. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoffproduzent von hochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Lithium-Ionen-Batterieindustrie als auch Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen bedient.

