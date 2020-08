Zürich (ots) - Läge es nur an den Börseninvestoren, hiesse der Favorit für die Präsidentenwahl Donald Trump - trotz des von ihm ausgelösten Handelskriegs mit China. Das bestätigen diverse Börsenexperten in der "Handelszeitung". Martin Lück, einflussreicher Investmentstratege beim Finanzriesen Blackrock, meint: "Die Kapitalmärkte sind pragmatisch und schätzen Steuersenkungen oder den Abbau von Regulierungen wie etwa Umweltstandards." Das hat Trump geliefert. Anleger, die mit einer Wiederwahl Trumps rechnen, setzen auf das klassische Öl- und Energiegeschäft, auf die Finanzindustrie und auf Pharmatitel. Investoren, die an eine Wahl Bidens glauben, bevorzugen die Bereiche Erneuerbare Energie und Energieeffizienz, Konsumgüter sowie die Exportwirtschaft.



