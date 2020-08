Zürich (ots) - Der Winterthurer Industriekonzern Sulzer hat gemeinsam mit dem Modenriesen H&M Millionen ins britische Startup Worn Again Technologies investiert, schreibt die "Handelszeitung". Die Firma konnte mit Sulzer-Technologie ein Verfahren entwickeln, mit dem sich getragene Textilien aus Baumwolle oder Polyester inklusive Verpackung automatisch trennen und wiederverwerten lassen. Seit Januar steht in Grossbritannien eine Pilotanlage, nächstes Jahr soll die Produktion anlaufen. Sulzer-Chef Greg Poux-Guillaume: "Wir wollen mithelfen, Abfall zu reduzieren und den CO2-Fussabdruck zu verkleinern."



Pressekontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100854281

SULZER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de