Der EUR/USD verliert erneut an Momentum und unterschreitet die Marke von 1,1800 Dollar - Der Dollar baut seine Erholung aus und klettert über 93,00 - Die Auftragslage in der US-Industrie hat die Anleger positiv überrascht - Das Verkaufsinteresse rund um die Geschmeinschaftswährung gewinnt allmählich an Fahrt und so sinkt der EUR/USD am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...