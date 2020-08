Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel mit Aufschlägen beendet. Der Leitindex SMI hatte sich am Morgen rasch vom negativen Start erholt und war schnell ins Plus gedreht. Von Euphorie konnte aber keine Rede sein, hiess es am Markt. Zykliker und Banken stützten. Es herrsche weiterhin Unsicherheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...