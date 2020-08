DJ Aktien Schweiz schließen freundlich - Emmi kräftig im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--An der Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch eine optimistische Stimmung geherrscht. Dabei dominierte einerseits die Hoffnung, dass die Corona-Gefahr nachlassen könnte und die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen Hilfe leisten wird. Dazu trugen auch gute Konjunkturdaten bei, so am Mittwoch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter aus den USA. Zum anderen gehen die Anleger weiterhin von der Unterstützung durch Regierungen und Notenbanken aus. So wird zum Beispiel erwartet, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in einer wichtigen Rede am Donnerstag über eine Änderung des Inflationsziels eine langfristig lockere Geldpolitik andeuten könnte.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.310 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,5 (zuvor: 36,11) Millionen Aktien.

Bankenwerte tendierten europaweit fest. Teilnehmer sagten, dass die vermutete Änderung der US-Geldpolitik eine Versteilerung der Zinskurve bedeuten würde. Begünstigt würden vor allem Banken und Versicherungen, weil der Druck auf das Zinsgeschäft abnehmen würde. UBS gewannen 0,9 Prozent und Credit Suisse 1,1 Prozent. Die Aktie des Rückversicherers Swiss Re blieb zurück, weil in den USA die Hurrikan-Saison startet. Die Titel gaben gegen den Trend 0,1 Prozent ab.

Auch Konjunkturzykliker waren erneut gesucht. ABB, Adecco und Lafargeholcim gewannen bis zu 1,1 Prozent. Daneben zeigten sich aber auch defensive Werte wie Roche (+1,1 Prozent) oder Nestle (+0,8 Prozent) gefragt. Im übrigen waren Ausreißer nach oben oder unten bei den SMI-Werten selten. Schwächste Aktie war Alcon mit einem Minus von 1,4 Prozent, ganz vorne lagen Sika mit plus 2,2 Prozent.

Außerhalb des SMI verteuerte sich die Emmi-Aktie um 6 Prozent. Der Anbieter von Milchprodukten aus Luzern hat starke Halbjahreszahlen vorgelegt.

