Die Rohöllagerbestände der USA waren vergangene Woche stärker gesunken als erwartet - Der Ölpreis WTI bleibt nach dem Datensatz im Plus in der Nähe von 43,50 Dollar - Die Veränderung der Rohölbestände in den USA belief sich in der Woche zum 21. August auf -4,7 Millionen Barrel, wie der am Mittwoch veröffentlichte Wochenbericht der US Energy Information ...

Den vollständigen Artikel lesen ...