Ein Ausbruch über 107,00 sollte dem USD/JPY in naher Zukunft einen weiteren Anstieg ermöglichen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Gestern betonten wir, dass der USD 'in Richtung 106,25 steigen könnte', waren aber der Ansicht, dass 'ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau nicht zu erwarten ist'. Das anschließende ...

