Wallisellen (ots) -- Ford mit einem spannenden Programm auf der Gamescom 2020; aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet Europas grösste Computerspiele-Messe dieses Jahr vom 27. bis 30. August rein virtuell statt- Höhepunkt des Ford-Messeauftritts wird die Enthüllung des Project P1 Gamer-Fahrzeugs sein: Der erste virtuelle Rennwagen, der von einem Autohersteller gemeinsam mit der Gaming-Community entwickelt wurde, hat auf Twitter bereits 250.000 Votes erhalten- Ford kündigt an, dass das Unternehmen bis Ende dieses Jahres eine reale Version des P1-Rennfahrzeugs bauen wird, um die Parallelen zwischen der virtuellen und der realen Welt zu erkunden. In Köln haben die Arbeiten an dem Projekt bereits begonnen Die Gamescom 2020 öffnet vom 27. bis 30. August virtuell ihre Tore. Europas grösste Messe für Computerspiele findet aufgrund der Corona-Situation ausschliesslich im Internet statt. Ford ist in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge dabei und stellt sein Team Fordzilla in den Mittelpunkt des Unternehmensauftritts. Auf www.teamfordzilla.com (http://www.teamfordzilla.com) können Fans...Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100854292