=== 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1H, Essen 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H, Wiesbaden 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin *** 07:45 CH/BIP 2Q PROGNOSE: -8,1% gg Vq/-9,6% gg Vj 1. Quartal: -2,6% gg Vq/-1,3% gg Vj *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 85 zuvor: 82 *** 09:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli PROGNOSE: +9,2% gg Vj zuvor: +9,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +9,1% gg Vj zuvor: +8,8% gg Vj *** 10:00 DE/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Capital Markets Day (14:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Online-HV *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV 10:00 DE/Lanxess AG, Online-HV 10:00 DE/Jungheinrich AG, Online-HV 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover 10:00 DE/FDP-Fraktion, PK zu Klageschrift gegen den Solidaritätszuschlag, Berlin 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Online-PK zur Studie "Zukunft der Consumer Technology" 10:00 DE/DGB, PK zum Ausbildungsreport, Berlin *** 10:55 EU/Bundesaußenminister Maas und EU-Außenbeauftragter Borrell, Eingangsstatements vor dem Informellen Treffen der Außenminister (bis 28.8.) im Gymnich-Format, Berlin *** 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, PG (virtuell) zu neue Trends im Versicherungsbetrug: Warum und wie Verbraucher zu Tätern werden 14:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der IHK Köln *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -32,4% gg Vq 1. Veröff.: -32,9% gg Vq 1. Quartal: -5,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: -1,8% gg Vq 1. Veröff.: -1,8% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.000.000 zuvor: 1.106.000 *** 15:10 US/Fed-Chairman Powell, Rede (online) beim Jackson Hole Economic Policy Symposium 16:00 DE/Bund-Länder-Koordinierungsgremium für den Strukturwandel in den Kohleregionen, Konstituierende Sitzung, Berlin *** 17:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede (online) beim Jackson Hole Economic Policy Symposium *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto - DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H, Hamburg - US/Fed Kansas City, Jackson Hole Economic Policy Symposium im Online-Format (bis 28.8.) - US/Abschluss Nominierungsparteitag der Republikaner (größtenteils virtuell); Nominierungsrede von Präsidentschafts-Kandidat Trump (28.8./02:30 MESZ) ===

