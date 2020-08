DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LOCKDOWN - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher hält einen erneuten Lockdown bei einem starken Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland für wirtschaftlich verkraftbar und als Notmaßnahme auch ökonomisch sinnvoll. "Wenn die Infektionen weiter steigen, dann werden wir in Deutschland nicht um weitere Restriktionen herumkommen", sagte der DIW-Chef. "Ein zweiter Lockdown wäre aus wirtschaftspolitischer Sicht nicht unbedingt ein Fehler", betonte er. "Denn zum langfristigen Schutz vieler Unternehmen ist eine schnelle Bekämpfung der zweiten Welle sinnvoll, um sie möglichst klein zu halten, als wie in den USA langfristig große Probleme zu haben. (Augsburger Allgemeine)

KOHLEREVIERE - Die Bundesregierung hat einem Zeitungsbericht zufolge für dieses und das nächste Jahr 80 Projekte zur Strukturförderung in Regionen bewilligt, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Am Donnerstag werde das Bundeswirtschaftsministerium den Kohleländern die Finanzierungszusagen für die ersten Vorhaben bis zum Jahresende überreichen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dann treffen sich in Berlin Vertreter des Bundes und der Länder, um ein Koordinierungsgremium für den Strukturwandel in den Kohleregionen zu gründen. (FAZ)

FED - Wie aus den veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed, den Minutes, vom 28. und 29. Juli hervorgeht, glaubt man bei der Notenbank, dass die amerikanische Wirtschaft vermutlich trotzdem nicht nur mehr Staatsausgaben, sondern noch mehr Hilfe von der Fed braucht, um aus der Krise zu kommen. Nachdem die Zinsen bereits bei null liegen, könnten die Hilfen darin bestehen, dass die Fed verspricht, die Zinsen sehr lange niedrig zu halten, auch dann, wenn die Zeiten wieder besser geworden sind. Genauso könnte es kommen, glaubt Jörg Kramer, Chefvolkswirt der Commerzbank in Frankfurt. Kramer erwartet, dass Powell bei dem Symposium die Grundzüge einer Strategie der "Durchschnittsinflation" vorstellen wird. Das klingt sehr abstrakt und mathematisch, ist aber in der Konsequenz überaus konkret: Seit vielen Jahren verfolgen die großen Notenbanken das Ziel von 2 Prozent Geldentwertung. Liegt die Rate darüber, droht Inflation, liegt sie darunter, droht Deflation. Das jedenfalls ist die Erklärung für das Ziel. Bei sehr niedriger Geldentwertung, wie gegenwärtig in der Krise, verordnet die Notenbank Nullzinsen, bei Werten über 2,0 Prozent steigen die Zinsen. So hat es die Fed (nicht aber die Europäische Zentralbank) vom Ende der Finanzkrise bis zum Ausbruch der Pandemie praktiziert. (SZ)

CORONA - Während die Forschung an Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus hoffnungsvoll vorankommt, läuft die Suche nach einer wirksamen Arzneimitteltherapie gegen die Folgen einer Covid-19-Erkrankung zäh. Dabei wird unter Hochdruck geforscht. Rund 750 Substanzen werden in klinischen Studien der Phasen zwei und drei aktuell getestet. Gerade diese große Zahl könnte nach Einschätzung von Experten aber kontraproduktiv sein. "Zu viele schlecht konzipierte Studien absorbieren Patienten, die eigentlich an besseren Studien teilnehmen sollten", kritisieren Scott Gottlieb und Mark McClellan, beide ehemalige Direktoren der US-Aufsicht FDA. Sie plädieren dafür, die klinische Forschung stärker auf die Produktkandidaten zu konzentrieren. Schon seit Längerem warnen Wissenschaftler, dass zu viele Ressourcen in nicht aussagekräftigen Tests vergeudet werden. (Handelsblatt)

